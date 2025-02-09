Над военной базой ФРГ заметили неопознанные беспилотники

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Неизвестные беспилотники были замечены над авиабазой ФРГ недалеко от города Хузум (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и газету Suddeutsche Zeitung.

Согласно информации издания, с 9 по 29 января над авиабазой в Швезинге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) произошло шесть инцидентов безопасности, связанных с профессиональными беспилотниками неизвестного происхождения. Газета отмечает, что на базе ВВС Германии в Швезинге располагается учебный центр по подготовке подразделений противовоздушной обороны, где военные обучаются работе с системой противоракетной обороны Patriot. В центре, как утверждает издание, также проходят подготовку украинские военные.

Оперативное командование Бундесвера подтвердило факты пролетов беспилотников, однако, как подчеркивает Suddeutsche Zeitung, они не могут предоставить дополнительных деталей из соображений военной безопасности и оперативной необходимости. По данным издания, речь может идти о "малых беспилотных летательных аппаратах", против которых меры защиты Бундесвера оказались неэффективными. Операторов дронов также не удалось установить ни в одном из случаев, отмечает газета.