Налет БПЛА нарушил авиасообщение в Московском регионе

Массированная атака дронов на западные российские регионы и, в частности, на Московскую область привела к сбоям в графике полетов гражданской авиации. Как сообщает Министерство обороны России, за ночь удалось сбить 93 украинских беспилотника, из них 19 - в Подмосковье.

В связи с угрозой гражданской авиации, 134 самолета пришлось направить на запасные аэродромы. Затронула эта форс-мажорная ситуация и Беларусь. Как сообщили в Национальном аэропорту, были отменены на 20 июля два рейса в Минск из Шереметьево.