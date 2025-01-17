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Нападение с ножом в словацкой школе: подозреваемый скрылся

Трагедия в Словакии. 18-летний студент учебного заведения напал с ножом на педагога и двух одноклассниц.

В результате инцидента одна из учащихся и сотрудница школы погибли, еще одна девушка пострадала. Инцидент произошел в небольшом городе Спишска-Стара-Вес на границе с Польшей.

Подозреваемый после нападения скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан.

По данным местных СМИ, злоумышленник ранее учился в другой школе. В день трагедии он должен был сдавать госэкзамен для перевода в новое учебное заведение.

Фото: Иван Вислов КП

нападение с ножомСловакия