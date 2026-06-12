НАТО готовится к масштабной централизации управления войсками

Как стало известно изданию "Политико", к июльскому саммиту НАТО в Анкаре американского генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего силами блока, планируется наделить беспрецедентной свободой действий. Перебрасывать национальные силы и средства по всему альянсу, а также менять уровни боевой готовности он сможет единолично, без долгих согласований со столицами суверенных государств.