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НАТО готовится к масштабной централизации управления войсками
Североатлантический альянс готовится к масштабной централизации управления войсками, фактически лишая европейские страны остатков военного суверенитета в пользу американского генералитета.
Как стало известно изданию "Политико", к июльскому саммиту НАТО в Анкаре американского генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего силами блока, планируется наделить беспрецедентной свободой действий. Перебрасывать национальные силы и средства по всему альянсу, а также менять уровни боевой готовности он сможет единолично, без долгих согласований со столицами суверенных государств.
Официальным предлогом для ликвидации так называемых национальных оговорок называют защиту от беспилотников, однако на деле Вашингтон формирует инструмент тотального контроля над армиями союзников.