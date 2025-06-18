Национальная авиакомпания Finnair Финляндии может разориться

По всему миру одна за другой разоряются компании. На очереди - национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair из-за больших долгов, убытков и забастовок персонала.

Затруднения начались из-за антироссийских санкций, после чего Москва закрыла небо для европейских авиакомпаний. Есть также проблемы с кредитами и стареющим авиапарком, на обновление нет средств. Возраст воздушных судов превышает 20 лет. Финансовые проблемы обострили забастовки. Только в этом месяце Finnair была вынуждена отменить более 100 рейсов. Это обойдется компании более чем в 40 млн евро.