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Национальный фонд поддержки демократии заявил, что прекращает финансирование проектов
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2.12025-02-26T14:13:28.000000Z00
Объявил о прекращении финансирования проектов Национальный фонд поддержки демократии (NED).
Этот фонд был братом-близнецом агентства USAID и также финансировал общественные инициативы за рубежом. Обе структуры жили за счет американского бюджета. После того как Конгресс США отказал NED в деньгах, без финансирования остались по меньшей мере 2 тыс. получателей грантов.
Фонд активно вмешивался во внутреннюю политику десятков стран, финансировал госперевороты, занимался и укоренением в общественном сознании ЛГБТ-повестки.