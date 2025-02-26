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Национальный фонд поддержки демократии заявил, что прекращает финансирование проектов

Объявил о прекращении финансирования проектов Национальный фонд поддержки демократии (NED).

Этот фонд был братом-близнецом агентства USAID и также финансировал общественные инициативы за рубежом. Обе структуры жили за счет американского бюджета. После того как Конгресс США отказал NED в деньгах, без финансирования остались по меньшей мере 2 тыс. получателей грантов.

Фонд активно вмешивался во внутреннюю политику десятков стран, финансировал госперевороты, занимался и укоренением в общественном сознании ЛГБТ-повестки.

СШАNED