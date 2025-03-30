Наводнения в США привели к гибели 16 человек

Мощные ливни стали причиной разрушительных наводнений в центральных штатах Америки. В результате происшествия погибли минимум 16 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным Центра прогнозирования штормов, в настоящее время 41 млн человек находится в зоне риска от долины Огайо до юго-востока Техаса. В штатах Арканзас, Миссури, Теннесси и Миссисипи установлен максимальный, 4-й уровень угрозы.

Обильные дожди привели к экстренной эвакуации и перекрытиям дорог. Только за субботу, 5 апреля, зарегистрировали более 6 тыс. задержек авиарейсов, а также массовые отключения электроэнергии. Метеорологи охарактеризовали непрекращающиеся ливни, продолжающиеся уже три дня, как "беспрецедентные вне сезона ураганов".