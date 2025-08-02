Не обошлось без очередных угроз. Трамп все еще надеется на успех переговоров с Россией

Дает последний шанс на языке ультиматума. Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Россию 6-го или 7 августа. Во время общения с журналистами Президент США также повторил, если Москва не согласится на прекращение огня в Украине до 8 августа, он введет санкции.

"Что ж, санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их обходят. Знаете, они хитрые люди. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Но Стив сейчас сосредоточен на границе в Газе, где людям нужна еда. И, возможно, он поедет, думаю, в среду или четверг в Россию. Там хотели бы его увидеть. Они пригласили его на встречу. Так что посмотрим, что из этого выйдет".