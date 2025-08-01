США направили две атомные субмарины в сторону России

Две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России. Эту информацию подтвердил Дональд Трамп, добавив, что таким образом защищает американцев.

Ранее он заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с комментариями зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях. Речь об упоминании "Мертвой руки" Москвы - так называют секретную систему управления ракетными войсками стратегического назначения. Она отвечает за нанесение ответного ядерного удара в случае нападения. Эти слова Трамп попытался выдать за достаточный повод для эскалации напряжения.

Дональд Трамп, президент США:

"Он говорил о ядерном оружии, а когда речь о ядерном оружии, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы".