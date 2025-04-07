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Не только в коррупции: в чем обвиняли неугодных политиков во Франции

Не только в коррупции: в чем обвиняли неугодных политиков во Франции

Убрать политического конкурента с дороги - частое дело во Франции. Чаще неугодным оппонентам приписывают коррупцию, но иногда у французских политтехнологов случаются творческие озарения.

Перед выборами в 2012 году главным кандидатом в президенты Франции считался Доминик Стросс-Кан - экс-глава МВФ и кандидат от оппозиционной Социалистической партии.

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Стросс-Кан в то время был крайне популярным политиком и, по данным опросов общественного мнения, выигрывал выборы уже в первом туре. Однако в мае 2011 года Стросс-Кана арестовали по обвинению в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля Sofitel. На следующий день после ареста в США в сексуальных домогательствах десятилетней давности французского политика обвинила журналистка и писательница Тристан Банон.

Оба дела развалились быстро, но обвинения журналистки оказались бездоказательными, однако карьеру Стросс-Кана было уже не спасти. Только представьте, что из-за сексуальных скандалов, которые активно разогревала французская пресса, он даже не стал официальным кандидатом в президенты. Ярлык повесила та же пресса, мол, не должен баллотироваться по этическим соображениям.

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Война компроматов и жертвы информационной атаки. Как выбирают нужных президентов и как "топят" тех, кто мог бы им стать. Смотрите истории отверженных в новом выпуске проекта "Понятная политика".

Фото: РИА Новости

Понятная политикаФранцияСергей Гусаченко