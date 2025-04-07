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Не только в коррупции: в чем обвиняли неугодных политиков во Франции
Убрать политического конкурента с дороги - частое дело во Франции. Чаще неугодным оппонентам приписывают коррупцию, но иногда у французских политтехнологов случаются творческие озарения.
Перед выборами в 2012 году главным кандидатом в президенты Франции считался Доминик Стросс-Кан - экс-глава МВФ и кандидат от оппозиционной Социалистической партии.
Оба дела развалились быстро, но обвинения журналистки оказались бездоказательными, однако карьеру Стросс-Кана было уже не спасти. Только представьте, что из-за сексуальных скандалов, которые активно разогревала французская пресса, он даже не стал официальным кандидатом в президенты. Ярлык повесила та же пресса, мол, не должен баллотироваться по этическим соображениям.
Война компроматов и жертвы информационной атаки. Как выбирают нужных президентов и как "топят" тех, кто мог бы им стать. Смотрите истории отверженных в новом выпуске проекта "Понятная политика".
Фото: РИА Новости