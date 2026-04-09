Нефтяники США в панике из-за сделки по Ормузскому проливу. Как сообщает Politico, руководители крупнейших компаний выступили против решения властей Ирана взимать плату за проход иностранных танкеров. Речь, как утверждается, идет о возможных пошлинах и росте страховых расходов, что в итоге может ударить по ценам на топливо.

Представители отрасли уже обсуждали ситуацию с чиновниками в Вашингтоне и опасаются, что новая схема будет выглядеть как уступка Тегерану. Отдельную тревогу вызывает и юридический вопрос: оплата прохода через пролив может вступить в конфликт с действующими санкциями против Ирана. Ранее сообщалось, что вырученные средства Тегеран намерен использоваться для восстановления разрушенной в ходе ракетных ударов США и Израиля инфраструктуры.