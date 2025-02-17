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Неизвестный объект упал в Польше
Неизвестный объект упал сегодня утром в польском местечке Коморники вблизи города Познань. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство PAP.
Сотрудники польской полиции при поддержке пожарных расследуют происхождение неизвестного предмета. Как отмечает PAP, этот предмет может быть фрагментом ракеты Falcon 9.
Утром 19 февраля в небе над некоторыми районами Польши можно было увидеть вспышки. По мнению популяризатора астрономии Кароля Вуйчицкого, скорее всего в атмосфере над Польшей сгорели обломки второй ступени ракеты Falcon 9.
Пресс-секретарь полиции Познани Лукаш Патерский сообщил PAP, что сегодня правоохранители получили информацию о том, что сотрудники компании в Коморниках обнаружили неопознанный предмет. "Мы обеспечиваем безопасность места происшествия. Там также работают пожарные и сотрудники полиции из группы минно-пиротехнической разведки. Мы выясняем обстоятельства попадания этого предмета на территорию предприятия. Нам известно, что обломки ракеты Falcon пролетели над Польшей, но является ли это ее частью - на данный момент мы не можем этого подтвердить", - сказал он.
Представитель полиции отметил, что в результате появления предмета на территории компании никто не пострадал.
Национальное космическое агентство было проинформировано о данном случае.