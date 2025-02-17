Неизвестный объект упал в Польше

Утром 19 февраля в небе над некоторыми районами Польши можно было увидеть вспышки. По мнению популяризатора астрономии Кароля Вуйчицкого, скорее всего в атмосфере над Польшей сгорели обломки второй ступени ракеты Falcon 9.

Пресс-секретарь полиции Познани Лукаш Патерский сообщил PAP, что сегодня правоохранители получили информацию о том, что сотрудники компании в Коморниках обнаружили неопознанный предмет. "Мы обеспечиваем безопасность места происшествия. Там также работают пожарные и сотрудники полиции из группы минно-пиротехнической разведки. Мы выясняем обстоятельства попадания этого предмета на территорию предприятия. Нам известно, что обломки ракеты Falcon пролетели над Польшей, но является ли это ее частью - на данный момент мы не можем этого подтвердить", - сказал он.