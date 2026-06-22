Немецким больницам предрекают банкротство

Немецкая медицина находится на грани коллапса. Больницам пророчат банкротство, а врачам - чемоданы. Немецкая ассоциация больниц предупреждает, что из-за планов властей урезать бюджеты к 2030 году рискует обанкротится каждая вторая клиника страны.

Режим экономии лишит медучреждения 8 % доходов, что вызовет волну закрытий и массовых увольнений. Хлопнуть дверью готовы и сами медики. На фоне кризиса две трети жителей Германии задумались об эмиграции. Как сообщает агентство DPA, наиболее популярными направлениями для работы стали США, Великобритания и Швейцария.