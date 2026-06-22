Немецкий политик о властях в Германии: Не встану на их защиту ни на секунду

Фридрих Мерц никогда не пользовался серьезной поддержкой ни в своей партии ХДС, ни среди немецкого общества. Такое мнение высказал руководитель парламентской группы Лауххаммера от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефан Корте в "Эксклюзивном интервью".

По его словам, нынешний канцлер Мерц долгое время оставался на вторых ролях в немецкой политике. "На самом деле, если взглянуть на немецкую политику, и особенно на политику ХДС (Христианско-демократического союза - прим. ред.), вы увидите, что его (Мерца - прим. ред.) там, по сути, никогда не хотели видеть. Олаф Шольц, Ангела Меркель не хотели его видеть. Он был просто мелкой сошкой", - отметил Штефан Корте.

Политик также обратил внимание на происхождение Мерца и его образ в обществе. "Нужно было найти способ финансировать свои интересы, потому что, как я где-то слышал, деньги правят миром. И как вы собираетесь убедить людей, особенно в Германии в данном случае, что мультимиллионер - это представитель народа? - отметил он и добавил, что Трамп хотя бы отказался от зарплаты, а Мерц этого не делал.

Штефан Корте:

"Сколько людей вообще голосовали за него? У нас есть непроголосовавшие, я думаю, около 40 %. Если посмотреть на оставшиеся 60 %, на последних выборах у нас было 21 % за АдГ. Некоторые голосовали за СДПГ (Социал-демократическую партию Германии - прим. ред.). Так что в итоге не так уж много людей в Германии действительно хотели видеть его канцлером.

Он подчеркнул, что сейчас политик абсолютно не популярен. "Думаю, он никогда не будет популярен. Почему? Потому что все решения, которые сейчас принимаются в политике, направлены против народа", - заявил депутат от АдГ.

Штефан Корте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f12f35c6-82a6-40bb-9a14-4811add87ce4/conversions/f94194f0-da42-46a2-9888-1c5893fe7cf6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f12f35c6-82a6-40bb-9a14-4811add87ce4/conversions/f94194f0-da42-46a2-9888-1c5893fe7cf6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f12f35c6-82a6-40bb-9a14-4811add87ce4/conversions/f94194f0-da42-46a2-9888-1c5893fe7cf6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f12f35c6-82a6-40bb-9a14-4811add87ce4/conversions/f94194f0-da42-46a2-9888-1c5893fe7cf6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Штефан Корте связал рост популярности своей партии с тем, что все больше немцев начинают осознавать последствия текущей политики. "Люди начинают это понемногу осознавать, иначе АдГ не имело бы 29 % в опросах на федеральном уровне, а в некоторых землях у нас 40-42 %, особенно на востоке. Люди начинают осознавать быстрее, когда на горизонте возникает некая, я бы назвал это, социальная диктатура. Потому что это уже не имеет ничего общего с демократией", - отметил он.

Политик также подверг критике работу СМИ, которые, по его мнению, активно формируют негативный образ тех, кто выступает с неудобными для властей заявлениями. "Я иногда говорю что-то, что не является мейнстримом, например, критикую количество мигрантов. Мол, мы тратим много денег на этих людей, многие из них нелегалы, многие из них преступники и так далее. И они получают больше денег, чем люди в Германии. Знаете, у нас есть пенсионеры, которые вынуждены обращаться в социальные службы, чтобы выжить. У нас есть пенсионеры в Германии, которые собирают бутылки", - обозначил он.

Но знаете, в 2022 году на мероприятии в Стокгольме, куда меня пригласили, я сказал: "Если так будет продолжаться, Германия превратится в страну третьего мира". И что сделали СМИ? Они просто сказали, что Корте экстремист, потому что он сказал, что Германия - страна третьего мира. Вот как работают СМИ. Штефан Корте

Высказываясь о теме милитаризации Европы, он упомянул о том, что и Германия желает ввязаться в противостояние. "Я бы защищал свою страну, но не этих политиков, поскольку я полностью на противоположной стороне от всего, что они говорят. Защищать страну для меня - это защищать мою семью. Но политики, которые несут ответственность за то, что происходит здесь, в Европе, я ни в коем случае не встану на их защиту ни на секунду", - уверенно сказал руководитель парламентской группы Лауххаммера.

"Что нам следует сделать, так это объединиться как народ, схватить их за что угодно и вышвырнуть вон. Хватит. Прекратите этот вздор. Нам нужны политики, которые знают, что делают. Они должны быть компетентными, с образованием, с культурными корнями. Они должны знать, откуда они родом, и иметь этическую и моральную базу, фундамент. Иначе без морали нет ничего", - заключил Штефан Корте.