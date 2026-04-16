Непримиримый Мадьяр: Венгрия не примет квоты на мигрантов и ЛГБТ-пропаганду
Будущий глава венгерского правительства вошел в жесткую схватку с европейской бюрократией. Накануне он имел беседу с фон дер Ляйен и, как сообщалось, якобы принял все ее требования к корректировке политики страны. Но, выяснилось, что это не так. Венгрия отвергает миграционный пакт со всеми его квотами на прием беженцев и выплатой компенсаций за отказ таковых приютить.
Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" (Венгрия):
"Я ясно дал это понять председателю Еврокомиссии и любому европейскому лидеру: Венгрия займет очень жестокую позицию в отношении миграции. Мы не примем никаких соглашений, мы будем поддерживать в исправности наши пограничные сооружения на южной границе, чтобы обеспечить их надежность. В отличие от Орбана, мы не освободим из тюрем 2 тыс. торговцев людьми. Мы будем противиться доставке мигрантов к словацкой границе. Мы отвергаем все незаконные формы миграции".
Что касается одобрения кредита Украине в 90 млрд, заявления Мадьяра можно понять как уклончивое согласие. Однако в остальном он явно объявляет войну Брюсселю. Кроме мигрантов, отношения ЕС с Венгрией омрачает еще и вопрос о запрете в стране ЛГБТ-пропаганды. Здесь будущий премьер так же непреклонен, как и в отношении к миграционному пакту.