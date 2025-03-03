НЕТ! Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву

Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3ac06-c3d9-4bb8-b1b3-94ef470feabb/conversions/0fcd6de6-2fcc-48e5-9dda-de0c7acf878a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3ac06-c3d9-4bb8-b1b3-94ef470feabb/conversions/0fcd6de6-2fcc-48e5-9dda-de0c7acf878a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3ac06-c3d9-4bb8-b1b3-94ef470feabb/conversions/0fcd6de6-2fcc-48e5-9dda-de0c7acf878a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1e3ac06-c3d9-4bb8-b1b3-94ef470feabb/conversions/0fcd6de6-2fcc-48e5-9dda-de0c7acf878a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"На встрече послов ЕС в пятницу, 28 февраля, Венгрия отклонила черновик документа по Украине, включающий формулировки о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи", - говорится в статье.

О том, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 млрд евро за отказ от мирного соглашения, говорил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.