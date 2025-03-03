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НЕТ! Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву
Представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
"На встрече послов ЕС в пятницу, 28 февраля, Венгрия отклонила черновик документа по Украине, включающий формулировки о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также новый пакет военной помощи", - говорится в статье.
О том, что Будапешт не поддерживает идею "провоенных европейских лидеров" выделить Украине пакет на 20 млрд евро за отказ от мирного соглашения, говорил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо со своей стороны заявил, что Словакия предлагает включить в заключительные положения запланированного на 6 марта саммита ЕС необходимость немедленного перемирия в Украине, поскольку усилить ее позиции не удастся.