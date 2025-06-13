Нидерланды повысят расходы на оборону и безопасность до 5 % ВВП

Переходное правительство Нидерландов приняло решение повысить расходы на оборону и безопасность до 5 % ВВП в соответствии с новой нормой НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

По информации телеканала, теперь это решение должно быть одобрено нижней палатой нидерландского парламента. В случае одобрения предполагается, что власти королевства будут ежегодно выделять дополнительные 16-19 млрд евро на оборону и безопасность.

Из этой суммы 3,5 % ВВП планируется направить непосредственно на нужды вооруженных сил, а еще 1,5 % - на инфраструктурные и технологические проекты, от которых выигрывает оборонный сектор, включая кибербезопасность и дорожное строительство.

Как уточняет NOS, решение было принято на заседании кабмина при участии трех правящих партий. Исполняющий обязанности министра обороны Рубен Брекелманс назвал происходящее "историческим шагом". Вопрос о том, за счет каких источников будет профинансировано увеличение расходов, остается открытым и должен решиться при формировании нового кабинета министров.