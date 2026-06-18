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Нидерланды выделят 500 млн евро военной помощи для Киева
Автор:Редакция news.by
Европа продолжает спонсировать киевский режим. Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи в 500 млн евро. Об этом объявила министр обороны королевства.
Как пишет Bloomberg, половина пойдет на программу, в рамках которой европейские союзники закупают для Киева американское вооружение, включая ракеты-перехватчики для систем Patriot.
Вторую часть Амстердам направит на закупку беспилотников у собственных голландских оборонных предприятий.
Reuters подсчитало, с учетом новых обязательств общий вклад Нидерландов в запущенную под эгидой НАТО программу достиг 1 млрд евро.