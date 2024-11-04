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Норвегия прекращает принимать беженцев из Западной Украины
Норвегия больше не будет принимать беженцев из Западной Украины.
Такое заявление сделала министр юстиции страны. Безопасными для возвращения, согласно решению норвежского правительства, считаются Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Министр объяснила: ее страна с населением в 5,5 млн человек с начала конфликта приняла уже около 85 тыс. украинских беженцев. Причем каждый 10-й был из областей, расположенных вдали от линии фронта.
Более того, среди просителей убежища растет доля мужчин призывного возраста. По данным норвежских СМИ, из-за нововведений в ближайшее время страну будут вынуждены покинуть свыше тысячи украинцев.
Фото: pixabay
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