Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат этот остров

США не получат Гренландию. Остров сам решает свое будущее. Необходимо четко, ясно и спокойно показывать американскому президенту безуспешность затеи, заявил новый премьер датской автономии Йенс-Фредерик Нильсен.

Но это тем сложнее, что считаться с таким протестом в Вашингтоне не станут. Нет друзей, есть только интересы. И подтверждение тому - отношения США с Японией, уверен американский политобозреватель и ведущий Джесси Уоттерс.

Если нам придется сжечь несколько мостов с Данией, чтобы захватить Гренландию, мы сделаем это. Мы сбросили атомные бомбы на Японию, и теперь она наш главный союзник в Тихом океане. Возможно, нам придется сжечь мост, чтобы построить новый, большой и красивый, для следующего поколения. История не сковывает Америку. Джесси Уоттерс, политический комментатор и ведущий канала Fox News (США)

"Мы не учимся в средней школе. Нам не нужны друзья. Каждая страна ставит свои интересы превыше всего. И когда наши интересы совпадают, мы можем заниматься бизнесом. А когда нет, такова жизнь", - сказал ведущий.