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Новый препарат для лечения депрессии создали в России

Новый препарат для лечения депрессии создали в России

Российские ученые разработали ряд препаратов, способных тем или иным способом улучшать состояния микробиома кишечника, один из них уже показал хорошие результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением, рассказал РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко.

"В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита у людей. Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью. По различным причинам довести его до клинических исследований пока не удалось, но это стоит у нас в задачах", - сказал Даниленко.

В ИОГен создана коллекция бактерий, выделенных из микробиоты кишечника здоровых людей, этот биобанк пополняется и используется для поиска штаммов бактерий с нужной физиологической активностью, отметил ученый.

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