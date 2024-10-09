США стремятся быть "морализатором" международного сообщества. Но Вашингтону пора задуматься о собственных правилах существования.

Белый дом обеспокоен судьбой украинских детей, в то время как десятилетиями несовершеннолетние американцы подвергались насилию в самих США. О замалчивании преступлений и двойных стандартах заявила Мария Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"США на международных площадках выступают в качестве первых морализаторов. Они читают лекции всем. Они последние годы занялись как подорванные темой не просто Украины, а украинских детей, якобы проявляя о них заботу. У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с их собственными детьми, конкретными детьми, причем известными детьми".