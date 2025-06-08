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Обмен погибшими: Киев затягивает процедуру передачи тел
Несколько часов назад первая партия тел украинских военных доставлена в точку, где их должны передать представителям Киева. Первый этап обмена предполагает отправку на Украину 1 212 погибших.
Между тем Киев все еще не подтвердил свою готовность осуществить обмен. Появились слухи, что процедура может быть перенесена на следующую неделю.
В адрес Украины все чаще звучат обвинения в том, тела своих солдат она не принимает, поскольку это должно повлечь огромные выплаты родственникам. За каждого погибшего в пересчете около 350 тыс. долларов. Денег этих, разумеется, нет.
А куда они деваются, станет выяснять американская аудиторская команда, которая высадилась в Киеве несколько дней назад. В ней, по самым осторожным подсчетам, не менее 100 специалистов. Они займутся изучением обстоятельств расходования гуманитарной и военной помощи, предоставленной Вашингтоном. Судя по всему, аудиторов ждут самые удивительные открытия, ведь Киев не случайно заслужил репутацию планетарной столицы коррупции.