Обмен погибшими: Киев затягивает процедуру передачи тел

Несколько часов назад первая партия тел украинских военных доставлена в точку, где их должны передать представителям Киева. Первый этап обмена предполагает отправку на Украину 1 212 погибших.

Между тем Киев все еще не подтвердил свою готовность осуществить обмен. Появились слухи, что процедура может быть перенесена на следующую неделю.

В адрес Украины все чаще звучат обвинения в том, тела своих солдат она не принимает, поскольку это должно повлечь огромные выплаты родственникам. За каждого погибшего в пересчете около 350 тыс. долларов. Денег этих, разумеется, нет.