Общая память и обмен опытом - в Уфе стартовали Дни Минска

11 июня в Уфе стартовали Дни белорусской столицы. Города-побратимы объединяют совместные проекты в экономике, социальной сфере, культуре и наше общее историческое наследие.

Начался насыщенный день в Уфе символической церемонией. К Вечному огню в парке Победы руководители делегаций возложили цветы.

В рамках Дней Минска в Уфе будут реализованы многие проекты. Предприниматели, специалисты сферы здравоохранения, туризма и культуры во время бизнес-форума обсудят дальнейшее сотрудничество.