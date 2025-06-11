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Общая память и обмен опытом - в Уфе стартовали Дни Минска
11 июня в Уфе стартовали Дни белорусской столицы. Города-побратимы объединяют совместные проекты в экономике, социальной сфере, культуре и наше общее историческое наследие.
Начался насыщенный день в Уфе символической церемонией. К Вечному огню в парке Победы руководители делегаций возложили цветы.
В рамках Дней Минска в Уфе будут реализованы многие проекты. Предприниматели, специалисты сферы здравоохранения, туризма и культуры во время бизнес-форума обсудят дальнейшее сотрудничество.