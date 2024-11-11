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Обвинили в педофилии, назвали мужчиной-трансвеститом. Жена Макрона добилась ареста своих обидчиков
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Перспективы двустороннего сотрудничества. Лукашенко в Маскате провел переговоры с Султаном Омана
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Церемония встречи Лукашенко в Маскате. Конный караул, залпы орудий - знаки особого уважения
Основной переговорный день в Омане. Все внимание приковано к встрече Лукашенко с султаном страны
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