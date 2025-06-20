В Украине на окраине города Хмельницкого, столицы одноименной области, был уничтожен памятник Герою Советского Союза Ивану Филиппову, который участвовал в освобождении от нацистов Киева. Изваяние было установлено на месте гибели героя.

Кампания целенаправленного уничтожения памяти о Великой Отечественной и о воинах, сложивших на той войне голову, не прекращается в Украине уже многие годы. Удивляться приходится не столько тому, что памятник Филиппову уничтожен, сколько факту, что он не подвергся атаке вандалов ранее.