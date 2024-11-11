Американский предприниматель Илон Маск предложил ввести обязательное тестирование на когнитивные способности для чиновников, сообщает "Мир 24".

С таким призывом бизнесмен выступил после того, как стало известно о госпитализации 81-летней конгрессвумен Кэй Грейнджер. Политик попала в дом престарелых для людей с деменцией.

Кэй Грейнджер представляла в конгрессе штат Техас, однако с середины июля не появлялась на рабочем месте. На телефонные звонки коллег она не отвечала, сообщения игнорировала. Позже один из ее избирателей сообщил, что видел женщину в доме престарелых для больных деменцией.

Узнав об этом, журналисты издания Dallas Express посетили указанное учреждение и поговорили с сотрудниками. Те подтвердили, что Грейнджер находится у них. Также они рассказали, что конгрессвумен нашли на улице - она заблудилась и была полностью дезориентирована.

Эта история и возмутила Маска. Он выступил с требованием усилить контроль за когнитивным состоянием политиков.