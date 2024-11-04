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Охота на людей: киевский режим готовится к ужесточению правил мобилизации
Украина "мобилизовала недостаточно" людей после ужесточения закона о мобилизации, заявил глава киевского режима. И сделал вывод: нормы закона нужно корректировать.
На Банковой уже с 1 декабря ужесточат условия для получения отсрочки от мобилизации. Делается это по результатам аудита предприятий, обладающих статусом критических и имеющих право бронировать сотрудников. Какая-то часть из этих работников получит повестки.
К новым правилам подготовились и сотрудники военкоматов. Они открыли бизнес по продаже пустых повесток.
Стоит вписать туда свои данные и дату - и можно избежать принудительной мобилизации на улице. Одноразовый документ стоит примерно 24 доллара.
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