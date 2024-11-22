Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест экс-судьи Томаша Шмидта

В Польше окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест экс-судьи, диссидента Томаша Шмидта, ранее уехавшего в Беларусь, об этом информирует sputnik.by со ссылкой на Региональную прокуратуру Вроцлава.

Шмидт находится в общепольском розыске с 9 сентября 2024 года. В сообщении прокуратуры отмечается, что подозреваемый не находится на территории страны, поэтому общенациональные поиски не привели к его задержанию. Есть опасения, что он может предпринимать попытки въезда на территорию стран Европейского союза.

Отмечается, что бывший судья "подозревается в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции".