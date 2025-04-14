Они готовили диверсии. В Самарской области задержали двоих россиян

В Самарской области задержали двоих россиян за подготовку и совершение диверсий. Злоумышленники были завербованы Украиной.

По сообщениям ФСБ России, их подготовили в Молдове украинские спецслужбы. Мужчина привлечен к сотрудничеству на основе материальной заинтересованности, а женщина - из-за угроз насилия в отношении родственников из "незалежной". По версии следствия, россияне приехали в Самару для совершения диверсионно-террористических актов.