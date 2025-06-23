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Онкологи Татарстана впервые удалили почку с опухолью при помощи робота
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) Татарстана провели первую в регионе операцию по удалению почки, пораженной злокачественной опухолью, с использованием робота. Об этом сообщает БЕЛТА.
Пациентом стал 47-летний мужчина. Он обратился в одну из клиник республики, где при КТ брюшной полости врачи выявили подозрительное образование в левой почке. Однако диагноз оставался предположительным. Мужчина самостоятельно решил обратиться в РКОД для уточнения диагноза и подбора оптимального лечения.
После дообследования и биопсии диагноз подтвердился: злокачественная опухоль почки. Команда онкоурологов приняла решение выполнить малоинвазивную операцию с применением роботизированной хирургической системы - без больших разрезов и с минимальной травматичностью. Уже на четвертые сутки пациент был выписан, сообщили в пресс-службе медучреждения.
По словам специалистов, это важный шаг вперед в развитии урологической онкологии в республике.