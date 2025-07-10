ООН: Гуманитарные операции в Газе могут остановиться в ближайшее время

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Запасы топлива в секторе Газа практически исчерпаны, что ставит под угрозу работу электрогенераторов, транспорта и критически важных объектов, включая больницы и системы водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным УКГВ, из-за жестких ограничений на поставки топлива, введенных Израилем, гуманитарные операции в Газе могут полностью остановиться в ближайшее время. Израиль объясняет ограничения необходимостью предотвратить попадание топлива к ХАМАС.

Оставшиеся запасы распределяются с приоритетом для больниц и водоснабжения, однако крупнейшие медицинские центры, такие как "Аш-Шифа" и "Аль-Акса", уже предупреждают о возможном прекращении работы. Машины скорой помощи простаивают из-за нехватки горючего.

На фоне кризиса ООН пытается перераспределить топливо в южные районы Газы, куда Армия обороны Израиля перемещает население. Эксперты предупреждают: без немедленного возобновления поставок топлива сектор Газа столкнется с гуманитарной катастрофой.

6 июля в Дохе при посредничестве Египта, Катара и США возобновились переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении огня и освобождении израильских заложников.