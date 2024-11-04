Оппозиционеры в Абхазии потребовали отставки главы государства

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В Абхазии протестующие потребовали отставки президента Аслана Бжании, предложили ему уйти мирно, пишет РИА Новости.

Столкновения силовиков и сторонников оппозиции начались утром у здания парламента. Там протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания прозвучали звуки, похожие на выстрелы.

Высший законодательный орган должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.

В начале недели парламент Абхазии принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.