Оппозиция Абхазии отказалась покидать администрацию президента, пока он не подаст в отставку

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В Абхазии протестующие вошли в Администрацию президента и отказываются покидать здание, пока первое лицо не объявит об отставке, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Sputnik.

"Протестующие проникли в Администрацию Президента Абхазии через здание Парламента", - говорится в материале.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.