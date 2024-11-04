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Оппозиция Абхазии отказалась покидать администрацию президента, пока он не подаст в отставку

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Фото: РИА Новости

В Абхазии протестующие вошли в Администрацию президента и отказываются покидать здание, пока первое лицо не объявит об отставке, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Sputnik.

"Протестующие проникли в Администрацию Президента Абхазии через здание Парламента", - говорится в материале.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.

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