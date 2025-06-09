Орбан: Мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта

Власти Венгрии готовы выплачивать каждый день штраф в размере 1 млн евро, к которому страну принудил Брюссель, лишь бы не впускать нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Брюссель угрожает и шантажирует. Мы находимся под финансовыми санкциями. Мы должны платить Брюсселю 1 млн евро в день, потому что не пускаем мигрантов. Миллион евро в день - это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта. Эти деньги - наша лучшая инвестиция в будущее", - объявил Орбан.

По его словам, то, что происходит в Европе - это "не миграция, а организованное замещение населения, с помощью которого меняются культурные основы Европы".

"Но мы, венгры, должны сказать нет, мы стоим на стороне народа, мы боремся за него, мы боремся за семьи и родину, даже если нам придется бороться со всей бюрократией в Брюсселе. Мы не позволяем разрушать безопасность наших городов и улиц. Мы оставляем нашим детям и внукам европейскую христианскую и патриотическую страну", - заявил венгерский премьер.