Орбан против Мадьяра: эксперт описал два сценария для Венгрии после выборов

12 апреля Венгрия голосует. Но этот выбор давно перестал быть внутренним делом страны. От того, победит ли действующий премьер Виктор Орбан или его оппонент Петер Мадьяр, зависит будущее не только венгерского общества, но и всей континентальной Европы.

Аналитик Павел Жданович в "Актуальном интервью" проанализировал, какие сценарии ждут Евросоюз в случае победы каждого из кандидатов и почему Брюссель применяет беспрецедентное давление, включая угрозу лишить Венгрию права голоса.

Виктор Орбан - фигура, давно вышедшая за национальные рамки. Его победа станет вызовом для официального Брюсселя. "Очевидно, Виктор Орбан будет стараться сохранять свою позицию, отражая национальные интересы Венгрии. Брюсселю нужно будет думать о новых механизмах принятия решений. Разработка новых алгоритмов будет актуальна", - пояснил эксперт.

Что касается радикальных мер - лишения Венгрии права голоса или даже исключения из ЕС, - это крайне сложные технические процедуры. "Права голоса пытаются лишить Венгрию уже не один год. Но будет ли это положительно для самого Евросоюза? Не придет ли это к формированию новых коалиций? Но нельзя не прогнозировать таких событий", - предупредил аналитик.

Петер Мадьяр - про-брюссельский кандидат. В случае его победы Венгрия станет лояльна курсу ЕС: финансовое обеспечение военных действий на Украине, антироссийская риторика, санкционные пакеты. "Неудивительно, что официальный Брюссель его поддерживает, применяя при этом абсолютно широкие инструментарии - от финансового воздействия до политического давления на правительство", - отметил Павел Жданович.

На Виктора Орбана оказывается колоссальное давление. "Но хочется сказать словами самого Орбана, немного перефразировав: если продолжится подобное развитие экономики Евросоюза, то Венгрии не надо из него выходить, он сам прекратит существование в том формате, в котором существует сегодня", - подчеркнул аналитик.

Орбан последовательно проводит линию: Венгрия не намерена воевать за интересы третьих стран, не финансировать войну и не направлять военный контингент.