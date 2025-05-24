Орбан провел чрезвычайное заседание из-за угрожающей ситуации в области энергетики

Будапешт всерьез обеспокоился угрозами в области энергетики, образовавшимися в результате действий Киева и плана ЕС по отказу от российского газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание по данному вопросу.

Он заявил, что инициатива Брюсселя нанесет серьезный ущерб социально-экономическим интересам Венгрии, получающей основную часть нефти и газа из России. И он намерен не допустить полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу.