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Орбан провел чрезвычайное заседание из-за угрожающей ситуации в области энергетики
Будапешт всерьез обеспокоился угрозами в области энергетики, образовавшимися в результате действий Киева и плана ЕС по отказу от российского газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел чрезвычайное заседание по данному вопросу.
Он заявил, что инициатива Брюсселя нанесет серьезный ущерб социально-экономическим интересам Венгрии, получающей основную часть нефти и газа из России. И он намерен не допустить полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу.
Как известно, с 1 января 2025 года Украина наотрез отказалась от транзита российского газа. Однако из-за этого пострадала в первую очередь Европа. В Венгрии и Словакии сложился энергетический кризис, из-за чего Будапешт обвинил Киев во вредительстве.