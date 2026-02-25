Орбан: Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины. Об этом сообщил премьер Виктор Орбан. По его словам, военнослужащие и техника необходимы для предотвращения нападений.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, чтобы нарушить функционирование венгерской энергетической системы. Поэтому я распорядился об усилении защиты критической энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы разместим военные силы и необходимые средства для противодействия атакам вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция будет патрулировать в окрестностях назначенных электростанций, распределительных станций и управляющих центров".