Орбан: Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины. Об этом сообщил премьер Виктор Орбан. По его словам, военнослужащие и техника необходимы для предотвращения нападений.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, чтобы нарушить функционирование венгерской энергетической системы. Поэтому я распорядился об усилении защиты критической энергетической инфраструктуры. Это означает, что мы разместим военные силы и необходимые средства для противодействия атакам вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция будет патрулировать в окрестностях назначенных электростанций, распределительных станций и управляющих центров".
Решение принято в ходе заседания Совета безопасности, созвали его из-за украинской нефтяной блокады. Напомним, уже около месяца в Венгрию и Словакию не поступает нефть по нефтепроводу "Дружба". В Будапеште уверены, что остановка вызвана не техническими, а политическими причинами.