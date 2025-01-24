Орбан выдвинул Киеву три условия для продления антироссийских санкций

Премьер Венгрии Орбан заявил, что согласится продлить антироссийские санкции. Но в случае выполнения Киевом трех условий.



Среди них: восстановление транзита газа из России; прекращение нападений на "Турецкий поток"; и в заключении - предоставление гарантий со стороны киевского режима о том, что он не станет вводить запрет на транспортировку через свою территорию российских энергоресурсов.