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Орбан выдвинул Киеву три условия для продления антироссийских санкций

Премьер Венгрии Орбан заявил, что согласится продлить антироссийские санкции. Но в случае выполнения Киевом трех условий.

Среди них: восстановление транзита газа из России; прекращение нападений на "Турецкий поток"; и в заключении - предоставление гарантий со стороны киевского режима о том, что он не станет вводить запрет на транспортировку через свою территорию российских энергоресурсов.

При этом Орбан в эфире местного радио оценил ущерб, нанесенный Будапешту санкциями против Москвы. Страна потеряла более 18 млрд евро.

По словам политика, он против подобных односторонних мер, но Венгрия не может нарушать в этом вопросе так называемое европейское единство.

ВенгрияВиктор ОрбанУкраинасанкции