Правда, как бы ее не хотели на Западе стереть и переписать, жива в сердцах простых европейцев. Они также присоединились к памятным акциям.

В Берлине состоялась траурная акция "Свеча памяти". Здесь были многочисленные немцы, которые осознают ответственность за преступления предков и желают мира.

Ровно в 04:00 люди зажгли огни в память о трагедии колоссального масштаба, которая 85 лет назад стартовала именно отсюда и прокатилась по всей Европе. Венки к Вечному огню мемориала о воинах Красной армии возложили российские дипломаты.

Жители Кишинева зажгли свечи на мемориале "Вечность". У подножия памятника горят 1418 свечей по одной за каждый день борьбы с нацизмом.