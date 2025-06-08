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Крайние переговоры России и Украины в Турции продемонстрировали неадекватное поведение украинских властей.

По мнению украинского журналиста, главы политической партии "Держава" Дмитрия Васильца, Украина как независимое государство фактически перестала существовать. Он отмечает, что после принятия закона о рынке земли в 2021 году основные активы страны, в частности черноземы, перешли под контроль американских и британских корпораций. Это, по его словам, привело к утрате суверенитета и невозможности самостоятельного принятия решений.

"Также была недавно продажа украинских недр Соединенным Штатам Америки. Было подписано три документа, два из которых засекречено. Народные депутаты голосовали за соглашения, не видя их содержания, это просто государственная измена", - отметил Дмитрий Василец.

Российский политтехнолог, эксперт-междунароник Владимир Карасев заявил, что в Европе нет сильных лидеров, но есть влияние британских спецслужб на европейских политиков. По его мнению, европейские страны продолжают поддерживать Украину, поставляя вооружение и оказывая финансовую помощь, но при этом действуют под влиянием Лондона и Вашингтона.

"Я думаю, что война продолжится, но она не будет такой ожесточенной, потому что не хватит европейцев и британцев против армии России", - подчеркнул Владимир Карасев.

Эксперт сказал, что конфликт перешел в стадию активного террора. Уже сейчас происходят атаки беспилотниками по мирным городам и гибель высокопоставленных офицеров российской армии.

"Польша - очень агрессивная, милитаризированная страна, через нее идет транзит боеприпасов в Украину, что накладывает на нее определенные обязательства. То есть Польша вполне подходит геостратегически, геополитически как некий плацдарм для нападения на Беларусь и Россию", - отметил научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Украинский публицист, политолог, доктор политических наук Александр Семченко заявил, что, несмотря на милитаризацию, народы европейских стран не готовы к войне, и правящие круги занимаются перестройкой общественного сознания, чтобы подготовить население к возможному конфликту с Россией.