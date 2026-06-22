От утечки личных данных из государственной базы в Литве пострадали 600 тыс. человек

В Литве полыхает скандал вокруг утечки личных данных граждан из государственной базы. Пострадавших насчитывается 600 тыс. человек. В Сеть утекли сведения о месте жительства, недвижимости и не только.

Первая тысяча уже подготовила иск к правительству с требованием выплаты компенсации. Речь о сумме в 3 тыс. евро. В случившемся винят премьера Ингу Ругинене, она, к слову, покинет свой пост уже 23 июня. Расплачиваться за ее промахи придется казне, которая и без того страдает от перманентного дефицита.