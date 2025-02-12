От Вашингтона потребовали прояснить участие USAID в поддержке Санду

Партия социалистов Молдовы запросила в посольстве США данные, которые касаются финансирования проектов USAID в республике. Ранее американские СМИ сообщили, что власти Молдовы получили 486 миллионов на организацию политического процесса и выборов от агентства США по международному развитию.

По словам лидера партии Игоря Додона, общество хочет знать, кто получил эти деньги и как их использовали. Додон уверен, что на деньги граждан США президент Санду и правящая в Молдове "партия действия и солидарности" манипулировали общественным мнением. До этого лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что без финансовой поддержки со стороны USAID режим" Санду падет в течение пяти месяцев.