Отмена 13 тыс. рейсов и банкротство 11 авиакомпаний: почему мир прощается с "дешевым небом"

Только в мае из-за резкого роста цен на топливо авиакомпании по всему миру отменили 13 тыс. рейсов. Всего за месяц количество мест на рейсах сократили почти на 2 млн. По данным Bloomberg, глобальное число запланированных перевозок в мае упало на 3 %.

Скриншот публикации с платформы "РР" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55872f04-5073-41e1-9808-0c96534498a3/conversions/62f21c0d-8bf8-4d74-b75d-e0c859501a8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55872f04-5073-41e1-9808-0c96534498a3/conversions/62f21c0d-8bf8-4d74-b75d-e0c859501a8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55872f04-5073-41e1-9808-0c96534498a3/conversions/62f21c0d-8bf8-4d74-b75d-e0c859501a8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55872f04-5073-41e1-9808-0c96534498a3/conversions/62f21c0d-8bf8-4d74-b75d-e0c859501a8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что совокупная прибыль авиакомпаний в этом году упадет фактически вдвое. И составит 23 млрд долларов. В 2025 году им удалось заработать 45 млрд. Из-за перекрытия стратегического пролива авиакомпаниям планеты придется дополнительно сжечь на керосин 100 млрд долларов. Общие расходы на топливо вырастут до 350 млрд.

Авиакомпании принимают на себя основной удар от ценового шока на топливо. Хотя цены на билеты растут, авиакомпании все равно покрывают часть этого повышения за счет собственной чистой прибыли. Вилли Уолш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)

Это глубокое пике мировой индустрии. Сразу 11 крупных зарубежных авиакомпаний синхронно объявили о банкротстве, закрытии бизнеса и переходе под внешнее управление. Среди пропавших с радаров - компании из Америки, Западной Европы и Азии.

Скриншот публикации информационной группы "ТУРПРОМ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45ab8365-a506-4556-8ff1-258e3fd2d26f/conversions/e7572b9e-e7d8-426c-b19d-67e576d88259-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45ab8365-a506-4556-8ff1-258e3fd2d26f/conversions/e7572b9e-e7d8-426c-b19d-67e576d88259-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45ab8365-a506-4556-8ff1-258e3fd2d26f/conversions/e7572b9e-e7d8-426c-b19d-67e576d88259-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45ab8365-a506-4556-8ff1-258e3fd2d26f/conversions/e7572b9e-e7d8-426c-b19d-67e576d88259-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гордиец, главный редактор туристического портала "Турпром":

"Массовый крах сразу 11 крупных зарубежных авиакомпаний, включая крупнейшего американского лоукостера Spirit и дочернюю структуру Lufthansa, - это не просто громкие новости, это официальный диагноз и приговор всей мировой авиации в сезоне 2026 года. Иллюзия того, что глобальный инфляционный кризис стоимости жизни затронет исключительно бедных туристов на уличных рынках, полностью и с треском разбилась. Бюджетные перелеты по всему миру официально и безвозвратно заканчиваются из-за взлета цен на керосин".

В отрасли это назвали концом эры дешевого неба. Большая часть из "погибших" - лоукостеры. И эти трагедии - не последние. В этом уверен директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири: "Если в июле, августе и сентябре нефть будет стоить 150 долларов за баррель, то европейские авиакомпании разорятся. Мы - самая защищенная и диверсифицированная авиакомпания в Европе. Мы можем гарантировать, что не будет ни повышения цен, ни дополнительных сборов за скачки цен на топливо, независимо от того, что будет с поставками летом. Но далеко не все могут гарантировать подобное".

Уже сейчас авиабилеты подорожали по миру в среднем на 25-30 %. Кстати, компании придумали еще один хитрый ход, который уж очень ярко говорит о том, кто будет платить за дорогой керосин. Называется он "топливный сбор".

Скриншот публикации с сайта "БЕЛТА" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b98aa2f-4a71-4e62-b8f9-6e21a05040c0/conversions/2299a598-170c-4891-86f5-d12365eed3dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b98aa2f-4a71-4e62-b8f9-6e21a05040c0/conversions/2299a598-170c-4891-86f5-d12365eed3dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b98aa2f-4a71-4e62-b8f9-6e21a05040c0/conversions/2299a598-170c-4891-86f5-d12365eed3dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b98aa2f-4a71-4e62-b8f9-6e21a05040c0/conversions/2299a598-170c-4891-86f5-d12365eed3dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спасайся, кто может, подумали перевозчики и принялись пересматривать бюджеты. Все расходы и неудобства, разумеется, ложатся на пассажиров.

Скриншот с интернет портала oninvest.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e7da7d-336d-45a5-a81a-fe4db2698253/conversions/77356044-6706-4ba4-bc97-ebdf43ff5db4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e7da7d-336d-45a5-a81a-fe4db2698253/conversions/77356044-6706-4ba4-bc97-ebdf43ff5db4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e7da7d-336d-45a5-a81a-fe4db2698253/conversions/77356044-6706-4ba4-bc97-ebdf43ff5db4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e7da7d-336d-45a5-a81a-fe4db2698253/conversions/77356044-6706-4ba4-bc97-ebdf43ff5db4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Главы сразу двух крупных авиакомпаний Европы заявили, что банкротства перевозчиков неизбежны, и ждать их следует уже к осени.

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Для авиации, очевидно, наступают черные дни. А мир вновь становится все более неудобным и дорогим. Цены выше, а прогнозы хуже. Агрессивная политика Белого дома уже подрезала крылья всей планете. И сколько продлится этот ненормальный полет, сегодня не знает никто. Похоже, что и Белый дом тоже.