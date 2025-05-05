Пакистан нанес удар по штабу пехотной бригады армии Индии

Вооруженные силы Пакистана ударили по штабу батальона пехотной бригады армии Индии, в результате чего командный пункт был уничтожен. Такое заявление сделал на брифинге в Исламабаде директор Управления общественных связей Министерства обороны Пакистана генерал Ахмед Чаухдри, информирует ТАСС.

"Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире", - цитирует Чаудхри газета Dawn.

По его словам, Пакистан нанес удары по нескольким индийским военным постам в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбил 5 истребителей ВВС Индии, участвовавших в авиаударах по территории исламской республики. "Мы не позволили ни одному индийскому самолету нарушить воздушное пространство Пакистана, ни один пакистанский самолет не нарушал индийскую границу", - добавил генерал. Авиаудары Индии привели к гибели 26 пакистанцев, ранения получили 46 жителей.

СМИ: ВВС Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боеготовности Боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире 05.05.2025 16:27

Как заявило Министерство обороны Индии, в ночь на 7 мая вооруженные силы провели операцию "Синдур" по уничтожению террористической инфраструктуры в Пакистане и на оккупированных им территориях в Кашмире. "Вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", нанося удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном территорий в Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии, - говорится в заявлении. - В общей сложности было нанесено девять ударов".

Как отмечают индийские СМИ, риск дальнейшей эскалации в отношениях Индии и Пакистана остается высоким. Нью-Дели заявляет, что любая угроза Пакистана суверенитету Индии получит взвешенный и твердый ответ.