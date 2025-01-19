Панченко: Трамп и Путин действительно могут договориться по ряду вопросов

Стороны конфликта в Украине действительно заинтересованы в диалоге и могут прийти к соглашению по каким-то вопросам. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявила украинская журналистка Диана Панченко.

"Если говорить об основных участниках конфликта, то это, безусловно, не война России и Украины. На сегодняшний день это война Запада и России. Я склонна думать, что Трамп и Путин действительно могут договориться по ряду каких-то вопросов. По моей информации, готовится встреча Трампа и Путина. Насколько вероятно, что она состоится, я не знаю. Потому что мы живем в мире, в котором все может измениться в последний момент.

Украинская журналистка отметила, что стороны действительно заинтересованы в диалоге. "На мой взгляд, по каким-то вопросам стороны могут прийти к соглашению. Но это не означает, что по всем. Слишком много сегодня точек соприкосновения", - подчеркнула она.