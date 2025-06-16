Панкратов: Польша мнит себя смотрящим за всей Восточной Европой

Польша, в отличие от других стран Евросоюза, отстаивает свою позицию. Ей и далее будут продолжать позволять так себя вести или все-таки начнут закручивать гайки? На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.

"Польша мнит себя неким смотрящим за всей Восточной Европой, ей хочется так же, как было во Франции, когда Эмманюэль Макрон решил, что после ухода Меркель он будет самым главным в ЕС. Есть даже карикатура, на которой изображено, как он примеряет себе костюмчик Наполеона. Но это на самом деле соответствует действительности. А вот Кароль Навроцкий и Польша в целом - это смотрящий. И кажется, что при таком протекторате США, она имеет на это право", - считает эксперт.

Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21010ed2-cd63-4dc0-9b4a-0b6357922ddd/conversions/7f6dc85f-61ba-4475-b59c-835540a87713-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21010ed2-cd63-4dc0-9b4a-0b6357922ddd/conversions/7f6dc85f-61ba-4475-b59c-835540a87713-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21010ed2-cd63-4dc0-9b4a-0b6357922ddd/conversions/7f6dc85f-61ba-4475-b59c-835540a87713-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21010ed2-cd63-4dc0-9b4a-0b6357922ddd/conversions/7f6dc85f-61ba-4475-b59c-835540a87713-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Панкратов

Руслан Панкратов подчеркнул, что отчасти Польша действительно чувствует, что ей все позволено, поэтому и ведет себя так. Возможно, у них больше какой-то дерзости, хотя откуда она? Вопрос тоже остается открытым. "Потому что Прибалтика, несмотря на то, что ЦРУ взяли ее под крыло еще в 1947-м, она с одной из своих националистических организаций, которая была направлена на развал СССР, казалось, имела больше преференций и исторического опыта", - отметил научный сотрудник.

Руслан Панкратов:

"Может быть, в Польше просто раскусили, как работает этот механизм, при котором нельзя в Еврокомиссии и в Евросоюзе о чем-то договариваться, а там нужно требовать, стучать кулаком, орать и устраивать базар. И в таком случае, чтобы только они не орали, им что-то дают".