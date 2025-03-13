Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент) Эстонии на сегодняшнем заседании отклонил законопроект, предлагающий правительству закрыть пограничные пункты на границе между Эстонской Республикой и Российской Федерацией. Об этом сообщается на сайте парламента, передает БЕЛТА.

Парламент отклонил проект постановления "Предложение правительству республики о закрытии временной линии контроля между Эстонской Республикой и Российской Федерацией", представленный оппозиционной консервативной партией "Отечество" (Isamaa). В ходе окончательного голосования 14 членов Рийгикогу проголосовали за законопроект, 61 - против.

Как напоминает ТАСС, партия "Отечество" внесла на рассмотрение парламента законопроект о закрытии пограничных пунктов на границе с Россией в январе. В пояснительной записке к проекту говорилось: "Учитывая ситуацию с безопасностью, произошедшие нападения и прогнозируемую угрозу, правительству было бы целесообразно в кратчайшие сроки принять решение о закрытии эстонско-российской сухопутной границы". Позднее в МВД Эстонии заявляли, что не видят причин для закрытия границы.