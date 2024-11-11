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Пародийная песня "Замерзая в Рождество" заняла первую строчку чарта в Великобритании
В Великобритании первую строчку чарта заняла пародийная композиция "Замерзая в Рождество".
Смысл песни заключается в том, что пенсионерам не по карману платить за отопление, а власти тратят деньги на чужие войны и на мигрантов. В результате этой зимой в собственных домах насмерть рискуют замерзнуть до 4 тыс. стариков.
Отмечается, что автор просто хотел пошутить над ситуацией, но попал в самое сердце людей и знатно унизил британское правительство. В тексте несколько раз вспоминается премьер Великобритании Кир Стармер, который, как поется в песне, "просто забил на нужды британцев".
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