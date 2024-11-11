Паромная переправа между Сахалином и материковой частью России закрыта. Всему виной мощный циклон

На остров Сахалин обрушился мощный циклон. Сильные порывы ветра оставили без электричества несколько населенных пунктов.



На улицах выросли высокие сугробы, дороги замело, автотрассы закрыты для проезда. Отменены многие междугородние автобусы.



Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью России.